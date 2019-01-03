В сеть попали шпионские снимки Rolls-Royce Ghost

На первых зимних тестах на севере Германии был замечен новый люксовый седан Rolls-Royce Ghost.

Судя по попавшим в сеть шпионским снимкам, внешне премиальная новинка будет походить на Rolls-Royce Phantom. Из-за того, что Ghost облачен в плотный слой камуфляжа, серьезных выводов обо всех нововведениях делать пока рано, однако уже сейчас можно выделить появление оригинальной радиаторной решетки и стильной головной оптики.

В основе Rolls-Royce Ghost окажется облегченная алюминиевая архитектура, но при этом масса автомобиля существенно не изменится – дополнительный вес принесут установленные новые технологии. Более подробные технические характеристики «Призрака» в скором времени должны быть официально опубликованы, но представители СМИ ожидают, что под капотом роскошного седана расположится 12-цилиндровый 6,6-литровый бензиновый агрегат, мощность которого может быть искусственно снижена ради повышения экономичности.