Mitsubishi рассекретила обновленный пикап Mitsubishi L200 для рынка России
Уже 21 февраля будут объявлены ценники обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России. Из существенных изменений выделить можно появление новой автоматической КПП.
Весомых различий с предыдущими моделями L200 по разнообразию комплектаций сейчас нет – как и ранее, на выбор будет доступно 5 различных версий автомобиля, с предлагающимися 2,4-литровыми дизельными моторами с турбонаддувом на 154 и 181 «лошадку». Максимальная комплектация пикапа предусмотрит головную оптику на светодиодах, стильные 18-дюймовые легкосплавные диски, обогрев всех сидений и рулевой колонки, камеры заднего и бокового обзора, а также множество различных датчиков и систем безопасности.
От своей дорестайлинговой версии Mitsubishi L200 отличается оригинальной выштамповкой в Х-стиле, улучшенными настройками подвески, качественной шумоизоляцией, полностью цифровой приборной панелью и доработанной тормозной системой, а попадание в салон отныне будет значительно упрощено, благодаря появлению современной выезжающей подножки для водителя и всех пассажиров.