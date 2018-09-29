«Маловат, однако!»: Главные недостатки обновленного Volkswagen Polo назвал эксперт

Популярный обзорщик считает, что у отечественных водителей есть множество причин так любить «Поло», однако, как и все автомобили бюджетного сегмента, своих типовых недостатков он не лишён.

Первый из них – несоответствие ценников на официальном сайте с реальными предложениями автосалона. Практически пустой Volkswagen Polo за 654 900 рублей обнаружить у «официалов» практически нереально, и минимальный ценник стартует с отметки в 915 000 рублей – именно такая комплектация Drive доступна в большинстве автосалонов.

При довольно надежном 1,6-литровом силовом агрегате, водитель не может не отметить не самую удачную компоновку подкапотного пространства, из-за которой доступ к левой фаре обеспечивается снятием аккумулятора и отсоединением множества различных клемм: «Самостоятельная замена оптики станет практически невозможной задачей!». Помимо этого, эксперта с канала Autoee возмутило, что во всех комплектациях, помимо самой дорогой, Volkswagen Polo предлагается лишь с барабанными тормозами.

Интерьер «немца» был назван чересчур простым и скучным, но чего можно требовать от автомобилей бюджетного класса? Претензий к самому салону в целом не так много – передняя консоль со слишком маленькими кнопками регулировки климат-контроля, жесткий, но толстый и не шумный пластик, и, что сильнее всего огорчило блогера, недостаточное количество пространства для задних пассажиров. Места катастрофически не хватает, а если водитель отодвинет своё кресло буквально на пару сантиметров – более-менее высоким пассажирам будет попросту некуда девать ноги: «Маловат, однако!».

В остальном же, считает специалист, Volkswagen Polo представляет собой типичный бюджетный автомобиль с классическими недостатками, которые компенсирует его сравнительно низкий ценник и прославленная немецкая надежность: «Кому-то покажется скучным, а кому-то – сдержанным, строгим и классическим!».