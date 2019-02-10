«Машина бомба»: О Hyundai Creta после 4 месяцев эксплуатации рассказал владелец

Корейский кроссовер даже в минимальной комплектации привлекает к себе внимание.

Блогер Юра Озаровский поделился в сети обзором на корейский кроссовер Hyundai Creta. Стоит отметить, что данный автомобиль покупался 4 месяца назад и владелец решил опубликовать свой отзыв о «Крете» на просторах интернета.

Подкапотное пространство Hyundai Creta занимает 1,6-литровый двигатель с производительностью 123 лошадиные силы, который приводится в действие роботизированной трансмиссией и системой переднего привода.

Автовладелец сообщает, что он вполне доволен своей «Кретой». Пробег Hyundai Creta, по словам владельца, составляет всего 4 800 км. В перечне опций блогер отметил наличие цифрового мультимедийного центра с системой навигации, кондиционера, подогрева сидений, камеры заднего обзора и 17-дюймовых колесных дисков. С места «Крета» трогается достаточно резво, а затраты топлива на 100 км составляют 9-10 литров. По трассе «Крета» расходует 6-7 литров на 100 км.

На сиденьях переднего и заднего ряда вполне достаточно места для ног и головы, а просторный салон обеспечивает комфортное размещение пассажиров и водителя. Багажный отсек Hyundai Creta довольно обширен и в нем блогер отметил наличие запасного колеса и органайзера. Автовладелец подчеркивает, что ему очень нравится Hyundai Creta. «Машина бомба», - подвел итоги автомобилист.