Subaru открыла новый автосалон в Сургуте

Японская компания Subaru открыла в Сургуте новый дилерский центр, которым владеет группа компаний «СК-Моторс». С 1 февраля текущего года автодилер начал техническое обслуживание автомобилей марки, а с 1 апреля стартуют продажи авто.

В соответствии с данными, распространенными пресс-службой Subaru, новый дилер Subaru предоставит полный комплекс услуг при покупке машин Subaru, оригинальных компонентов и аксессуаров. Благодаря помощи специалистов дилера, клиенты смогут подобрать для себя выгодные программы по автокредитованию и лизингу, а также смогут оформить страховой полис.

Глава российского подразделения Subaru Есики Кишимото отметил, что открытие нового автосалона Subaru укрепить положение японского автопроизводителя на региональном авторынке. По подсчетам аналитиков, в январе 2019 года в РФ продали 450 машин Subaru, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.