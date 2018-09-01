Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Эксперты подготовили рейтинг автомобилей, расходующих рекордное количество топлива.

Возглавил разработанный ТОП-5 машин с большими затратами горючего МАЗ-5378 обладающий 12-цилиндровым дизелем объемом 38,9 литров. Расход топлива этого авто на 100 км составил 100-150 литров в зависимости от степени загруженности.

Второе место досталось французскому гиперкару Bugatti Veyron Super Sport с 16,4-литровым агрегатом, расходующим 47,6 литров на 100 км в городском цикле. При предельной скорости затраты могут достигнуть 125 л.

ТОП-3 закрывает итальянский Lamborghini Aventador, подкапотное пространство которого занимает 12-цилиндровый 750-сильный 6,5-литровый мотор, расходующий 26,6 литров топлива на 100 км в городской черте. В ТОП-5 вошли УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser 200. Первый в смешанном цикле расходует 13 литров на 100 км, а в городе «Патриот» «съедает» 15-17 литров. Второй затрачивает 14-15 литров на 100 км.