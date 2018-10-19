«Уничтожает ваш двигатель!»: Эксперт объяснил, чем чревато наличие катализатора в новых авто

По словам обзорщика, катализаторы на автомобилях с моторами, поддерживающими нормы ЕВРО-5, нужно удалять едва ли не сразу после покупки.

Дело в том, что данные силовые установки предусматривают слишком близкое расположение каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, способствующее скорому разрушению катализатора и, как следствие, попаданию керамических частичек внутрь мотора. Большая часть современных машин страдает из-за этого, поскольку экологические нормы с каждым годом лишь ужесточаются, а использование катализатора даёт возможность до 10 раз снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Проблема заключается и в том, что для адекватной работы катализатора, он должен нагреваться как минимум до 70 градусов, а для этого автомобилю необходимо проехать не менее 10 километров. Многие водители даже за весь день проезжают меньше, вот катализатор и приходит постепенно в негодность. Сам агрегат может выйти из строя по целому ряду причин, среди которых – низкое качество заливаемого топлива или несвоевременная замена свечей зажигания.

Всё это приводит к тому, что цилиндры мотора наполняются керамической пылью и буквально «умирают», приводя силовую установку в полную негодность: «Катализатор уничтожает ваш двигатель, если идёт речь о современных автомобилях!».