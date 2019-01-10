«Корейская мечта водителя ВАЗ-2107»: Блогер рассказал, за что россияне полюбили Hyundai Accent

По мнению автоэксперта, марку Hyundai в России полюбили именно благодаря модели Accent, которую собирали на отечественном автозаводе ТагАЗ начиная с 2001 по 2012 год.

Автоблогер с канала ASATA channel снял обзор на подержанный Hyundai Accent второго поколения. Обзорщик считает, что в дизайне этой машины даже по меркам «нулевых» не было ничего выдающегося. Тем не менее модели удалось завоевать российский рынок, обогнав по продажам продукцию «АвтоВАЗ».

«Это была корейская мечта водителя ВАЗ-2107», – отметил блогер.

Он также подчеркнул, что и сегодня на вторичном рынке Hyundai Accent пользуется популярностью, поскольку «кореец» является одной из самых ликвидных машин. В своё время россиянам эта модель предлагалась с 12-клапанным и 16-клапанным моторами объёмом 1,5 литра.

Более распространённым является второй двигатель, мощность которого составляет 102 лошадиные силы при 134 Нм. Данный агрегат доказал свою надёжность: в ряде случаев его ресурс достигал даже 400 000 км. Слабыми местами Accent являются радиатор, втулки и стойки стабилизаторов, а также лакокрасочное покрытие. Зато кузов этого авто не гниёт, так как был оцинкован.

Подвеска у «корейца» мягкая, однако в сочетании с низким клиренсом это скорее минус, поскольку автомобиль то и дело «цепляется» днищем. Также у машины очень плохая шумоизоляция.

Тем не менее блогер уверен, что Hyundai Accent обладает отличным соотношением цены и качества и прекрасно подходит тем, кому нужна бюджетная «рабочая лошадка».