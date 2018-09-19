Мировая премьера лимузина Aurus Senat пройдет в ОАЭ

Уже 17 февраля в ОАЭ дебютирует отечественный Aurus Senat Limousine – элитный лимузин представят на выставке вооружения IDEX – об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Публика уже видела седан Aurus Senat ранее на инаугурации президента РФ, а затем – на автовыставке в Москкве. Новый российский бренд появился в рамках отечественного проекта «Единая модульная платформа», известный также как «Кортеж». Говорят, что вслед за седаном и лимузином бизнес-класса будут представлены минивэн и внедорожник – Aurus Arsenal и Aurus Komendant.

Производство элитных автомобилей пока что ограничено в тираже – в период с 2019 по 2020 год выпустят лишь около 120 единиц. Серийный выпуск машин Aurus будет налажен позже на заводе компании Sollers и, по слухам, начнется не раньше второй половины 2020 года. Ценник на Aurus Senat составит около 10 миллионов рублей.