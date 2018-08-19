Редкий суперкар Ferrari F40 LM 1987 года продан на аукционе за 4 300 000 евро

Ferrari F40 LM синего цвета ушел к одному из покупателей на торгах в Париже – неизвестный любитель ретро-машин выложил за него 4,3 миллиона евро.

Парижская ретро-выставка автомобилей завершилась аукционом Sotheby’s, где и был разыгран легендарный суперкар. Сообщается, что Ferrari F40 LM был собран компанией Michelotto в 1987 году. Послужной список у автомобиля впечатляющий: победа в гоночном заезде Anderstorp 4 Hours (1995), участие в международном соревновании Global GT Series, а также в старейшем французском марафоне 24 Heures du Mans (дважды – в 1995 и 1996 году).

Следующим по дороговизне лотом на минувшем аукционе стал еще один Ferrari – модель 275 Gtb/6, которую приобрели за 2,85 миллиона евро, а за ним с молотка ушел Porsche 550 RS Spyder – его финальная стоимость составила 2 700 000 евро.

Всего на аукционе было представлено около 90 машин, среди которых разыграли ретро-автомобили брендов Citroen, Panhard, Fiat, Bugatti и других.