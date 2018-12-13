В январе Hyundai Creta возглавил рынок России

Вчера, 16:34 \\ Авто/Мото

Автоэксперты подвели итоги продаж на авторынке России в январе, который возглавил южнокорейский кросс Hyundai Creta. По результатам исследований был представлен ТОП-5 январских моделей.

Спрос на корейский кроссовер Hyundai Creta в первом месяце 2019 года вырос на 9% до 4 187 машин, что позволило автомобилю стать самым востребованным в России. Второе место занял KIA Sportage, однако отрыв составил полутора тысяч единиц. В январе этого года дилеры реализовали на 10% меньше, чем в прошлом году, – 2 7618 шт.

Тройку январских лидеров замыкает кроссовер Renault Duster, несмотря на отрицательную динамику в 7% до 2 338 единиц. Следом оказалась отечественная «Нива». Продажи LADA 4×4 в прошлом месяце сократились на 1% до 2 048 машин. При этом ТОП-5 январских моделей замыкает Volkswagen Tiguan, спрос на который остался прежним. Автопроизводителю удалось реализовать 1 716 единиц.

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Автор - Татьяна Рязанская
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