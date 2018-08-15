В Таиланде начались продажи электрокара-амфибии для спасения от наводнений

Транспортное средство является детищем бывшего инженера Toyota. Невзирая на небольшие размеры и мощность, машина стоит больше, чем пикап Ford Ranger.

На рынке Таиланда появился электрокар-амфибия Fomm One, созданный Хидео Цурумаки, ранее работавшим в Toyota. В пересчете на российскую валюту, автомобиль предлагается за 1,4 млн рублей, и это при том, что в Таиланде за 1,2 млн рублей можно приобрести новый пикап Ford Ranger.

По словам Хидео Цурумаки, он создал Fomm One из-за цунами. Машина получила габариты 2500х1300х1560 мм. Если не брать в счет аккумулятор и дополнительное оборудование, масса автомобиля составляет 445 кг.

Fomm One оснащен двумя 5-киловаттными электродвигателями общей отдачей 14 л.с. Автомобиль может проехать без подзарядки 160 км. Максимальная скорость новинки составляет 80 км/ч.

Электрокар-амфибия заряжается от бытовой сети порядка 6 часов. По воде автомобиль движется за счет турбинообразных колес и водомета. Создатель машины подчеркивает, что технически она не является амфибией, и наделена плавучестью для экстренных ситуаций.