Aston Martin готовит премьеру электрокроссовера Lagonda для автосалона в Женеве

На ежегодном Женевском мотор-шоу состоится дебют нового электрического кроссовера от Aston Martin, получившего название Lagonda All-Terrain.

Скорее всего, свет увидит лишь концептуальная модель, однако на ближайшее будущее запланирован выход серийной версии электрокросса. В сети даже успело появиться первое тизерное изображение автомобиля, намекающее на элементы экстерьера передней части машины. Так, судя по снимку, Aston Martin Lagonda All-Terrain сможет похвастать матовыми хромированными элементами кузова, объединяющими головную оптику в единый сегмент, а также камерами заднего вида, на месте привычных боковых зеркал.

Не исключено, что последняя опция в серийной модели сменится на стандартные зеркала, как ранее было с «люксовыми» седанами Genesis.

Серийная версия Aston Martin Lagonda All-Terrain должна увидеть свет уже в 2021 году, не исключается, что она будет оборудована системой автопилотирования 4 уровня. Модельный ряд новоиспеченного бренда Lagonda британский автогигант планирует расширить новыми премиальными электрокарами.