Необыкновенно красиво: «Звезда Апокалипсиса» Немезида зависла над Подмосковьем

Сегодня, 16:10 \\ Наука / Уфология

Немезида приближается к орбите нашей планеты. По мнению ученых, загадочный объект является предвестником вымирания видов.

Жители центральной России сегодня стали свидетелями необычного явления – в небе было заметно «второе Солнце». Вероятно, это Немезида – звезда, вращающаяся вокруг нашего светила. По мнению очевидцев, увиденное явление «необыкновенно красиво», но ученые напоминают, что «Звезда Апокалипсиса» Немезида зависла над Подмосковьем неспроста – это предвестник катаклизмов.

В 1984 году американские палеонтологи предположили, что периодичность вымирания видов на Земле происходила каждые 26 миллионов лет. Позже астрономы связали эту теорию с Немезидой. Звезда вращалась вокруг Солнца, дестабилизируя орбиты комет, которые падали на нашу планету, уничтожая все живое. Предположительно, ее период вращения совпадает с волнами вымирания.

Альтернативные ученые убеждены, что движение Немезиды обусловлено влиянием инопланетных сил, а ее приближение к Солнцу контролируется извне. Таким образом, инопланетяне могут регулировать население Земли. Вероятно, инопланетяне «активируют» загадочную планету тогда, когда чувствуют опасность на соседних планетах. Так, по одной из гипотез, Марс населяла развитая цивилизация, которая могла конкурировать с воинственными аннунаками, но жители Нибиру использовали Немезиду для уничтожения конкурентов.

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Автор - Сергей Ковалев
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