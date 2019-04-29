«Не сгорела, значит замерзнет»: Пришельцы устроят в России «9 сезон Игры престолов» – уфолог

Ученые сообщают о скором начале нового ледникового периода. Пользуясь огромными критическими массами дальних планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, Нибиру сдвинет орбиту Земли, и вечные льды покроют планету. «Winter is coming», – говорят специалисты.

Ни для кого не секрет, что смена циклов глобального потепления и ледникового периода является обычным и нормальным ходом жизнедеятельности планеты. Пока человечество борется с повышением температуры на Земле, Нибиру готовит план по заморозке.

Выбросы предприятий – являются первостепенной проблемой экологов. Ядовитые испарения заполонили атмосферу – эффект парника в планетарном масштабе способен поднимать общую температуру планеты на несколько градусов в год. Загрязнение океанов понижает температуру испарения воды, увеличивая концентрацию газа в атмосфере. Солнечное излучение, усиливающееся ежегодно, также разогревает поверхность Земли. Все эти причины способны привести к резкому изменению климата – глобальному потеплению. Лучшие умы планеты разрабатывают планы по стабилизации температурного режима, вместе с этим, готовясь к страшным последствиям «перегрева».

Пользуясь отвлеченным вниманием специалистов Нибиру собирается, наоборот, заморозить планету, сообщают уфологи. Изучив поведение орбиты Земли, стало известно, что Юпитер и Сатурн через 40-60 тысяч лет изменят траекторию полета нашей планеты, сильно отдалив ее от Солнца. Таким образом количества света и тепла станет во много раз меньше, и никакой парниковый эффект не сможет сохранить высокую температуру. Атмосфера начнет сжиматься, и Землю накроет вечно падающий снег и лед.

Однако, пришельцы не собираются ждать пока естественный ход событий приведет к полной заморозке планеты. Планета Х сама по себе обладает огромными размерами и внушительной массой: она планирует «поспособствовать» Сатурну и Юпитеру, тем самым уменьшив сроки отдаления Земли от Солнца. Специалисты опасаются, что «9 сезон Игры престолов» может наступить достаточно скоро, и человечество будет к нему абсолютно не готово.

Первые следы отдаления планеты уже заметны: в середине марта на Дальнем Востоке шли грозы со снегом. Метеорологи сообщают, что аномальная погода ожидается и в мае.

Принимая во внимание текущее увеличение уровня мирового океана, при понижении температур Землю покроет «ледяная корка» полностью остановив функционирование инфраструктуры планеты.

Следует отметить, что ранее Нибиру предпринимала попытки устроить перегрев Земли, которые, к счастью, не увенчались успехом. Уфологи говорят: «Не сгорела, значит замерзнет».