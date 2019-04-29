«Не сгорела, значит замерзнет»: Пришельцы устроят в России «9 сезон Игры престолов» – уфолог

Сегодня, 03:58 \\ Наука / Уфология

Ученые сообщают о скором начале нового ледникового периода. Пользуясь огромными критическими массами дальних планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, Нибиру сдвинет орбиту Земли, и вечные льды покроют планету. «Winter is coming», – говорят специалисты.

Ни для кого не секрет, что смена циклов глобального потепления и ледникового периода является обычным и нормальным ходом жизнедеятельности планеты. Пока человечество борется с повышением температуры на Земле, Нибиру готовит план по заморозке.

Выбросы предприятий – являются первостепенной проблемой экологов. Ядовитые испарения заполонили атмосферу – эффект парника в планетарном масштабе способен поднимать общую температуру планеты на несколько градусов в год. Загрязнение океанов понижает температуру испарения воды, увеличивая концентрацию газа в атмосфере. Солнечное излучение, усиливающееся ежегодно, также разогревает поверхность Земли. Все эти причины способны привести к резкому изменению климата – глобальному потеплению. Лучшие умы планеты разрабатывают планы по стабилизации температурного режима, вместе с этим, готовясь к страшным последствиям «перегрева».

Пользуясь отвлеченным вниманием специалистов Нибиру собирается, наоборот, заморозить планету, сообщают уфологи. Изучив поведение орбиты Земли, стало известно, что Юпитер и Сатурн через 40-60 тысяч лет изменят траекторию полета нашей планеты, сильно отдалив ее от Солнца. Таким образом количества света и тепла станет во много раз меньше, и никакой парниковый эффект не сможет сохранить высокую температуру. Атмосфера начнет сжиматься, и Землю накроет вечно падающий снег и лед.

Однако, пришельцы не собираются ждать пока естественный ход событий приведет к полной заморозке планеты. Планета Х сама по себе обладает огромными размерами и внушительной массой: она планирует «поспособствовать» Сатурну и Юпитеру, тем самым уменьшив сроки отдаления Земли от Солнца. Специалисты опасаются, что «9 сезон Игры престолов» может наступить достаточно скоро, и человечество будет к нему абсолютно не готово.

Первые следы отдаления планеты уже заметны: в середине марта на Дальнем Востоке шли грозы со снегом. Метеорологи сообщают, что аномальная погода ожидается и в мае.

Принимая во внимание текущее увеличение уровня мирового океана, при понижении температур Землю покроет «ледяная корка» полностью остановив функционирование инфраструктуры планеты.

Следует отметить, что ранее Нибиру предпринимала попытки устроить перегрев Земли, которые, к счастью, не увенчались успехом. Уфологи говорят: «Не сгорела, значит замерзнет».

Поделиться новостью:
Автор - Леонид Грезин
Главное за неделю

«Портал в параллельный мир»: Очевидец снял на видео сияющую дыру в небе

Уфолог рассказал, что инопланетяне следят за нами из другой галактики.

Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле

Метеорит, упавший на Луну в январе – лишь первый из множества. Уфологи уверены в том, что...

До конца света 8 лет: Учёные раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом

Из-за размеров космического тела его столкновение с земной поверхностью полностью...

Морят голодом: Пришельцы продолжают срывать поставки продовольствия на МКС

Астронавты на орбитальном комплексе могли стать свидетелями деятельности инопланетян,...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов

Поднебесная оправдывает свое название. Свидетельство гибели звезды, задокументированной...

Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

 Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По...

И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной

 Космические открытия последних десятилетий «сделали» инопланетную жизнь реалистичной....

До конца света 8 лет: Учёные раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом

Из-за размеров космического тела его столкновение с земной поверхностью полностью...

Инопланетяне зародили жизнь на Земле, прилетев на сигарообразном теле – уфологи

Учёные предположили, что люди – это инопланетяне, чей родной мир вращается вокруг Солнца.

Чёрные дыры – это огромные порталы: Уфолог доказал телепортацию пришельцев в Солнечную систему

Нибиру оказалась только разведчиком инопланетной цивилизации. Множественные данные...

На Марсе найден комбайн древней Лемурии - Раса лемурийцев «уничтожила» планету добычей ресурсов

Под тоннами красной породы могут скрываться не только брошенные горнодобывающие агрегаты,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ