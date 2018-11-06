Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов

Сегодня, 21:48 \\ Наука / Уфология

Поднебесная оправдывает свое название. Свидетельство гибели звезды, задокументированной китайцами более 2 тысяч лет назад, нашли астрономы из Чили. 

В 48 году до нашей эры ученые-астрономы Китая обнаружили планету, которая появилась в созвездии Стрельца и почти сразу исчезла. В китайских древних трактатах это событие упоминается как начало новой эпохи и конец путешествий прародителей императоров Китая на Землю. До сих пор откровение китайских мудрецов считались легендой, однако, ученые из Геттингенского университета подтвердили взрыв звезды, описанный китайцами как исчезновение Планеты Драконов.

Правда, современные учёные отмечают, что место взрыва звезды в древних китайских текстах указано не совсем верно, однако обнаруженный в далекой туманности реликт однозначно указывает на то, что событие однозначно произошло 2060 лет назад. Скоротечность наблюдений объясняется тем, что при формировании новой водород вспыхивает на поверхности белого карлика и свечение можно видеть всего несколько дней.

Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта. Тем более, что китайцы уже неоднократно предоставляли миру убедительные доказательства инопланетного происхождения своих предков, о чем упоминал еще Цицерон в своем «De Divinatione».

Доказательств у Китая действительно очень много. Например, на острове в озере Туньтинь есть гранитные камни возрастом 45 тысяч лет, с изображениями неизвестных пилотов в цилиндрических машинах. В манускрипт «Чи» сказано, что Китай был под властью Богов 18 тысяч лет, что также подтверждается книгой «Хуайнань цзю», в которой есть подробное описание многовековой идиллии, когда тело и дух находились в гармонии с космосом. Позже в книге «Шанхай чинь» встречается упоминание крылатых человекоподобных существ - Мяо и их ссора с «Властелином Высоты», которая привела к страшной войне 24000 лет назад.

Ученые пока не подтверждают инопланетное происхождение правителей древнего Китая, однако объяснить шахты и штольни периода позднего палеолита в горах Тянь-Шаня, как и содержимое гробниц, датированных 15 тысячелетием до нашей эры, они тоже не могут.

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Автор - Шура Аш
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