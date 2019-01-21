До конца света 8 лет: Учёные раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом

Сегодня, 12:22 \\ Наука / Уфология

Из-за размеров космического тела его столкновение с земной поверхностью полностью уничтожит один из самых крупных городов планеты. Даже в компьютерной симуляции учёным не удалось избежать падения метеора, который состоится 29 апреля 2027 года.

Немногие знают, что на Земле действует группа экспертов, отвечающих за планетарную безопасность и контроль всех угроз, которые могут настигнуть землян из глубин космоса. Члены данного сообщества благодаря продвинутой сети телескопов раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом, летящим в сторону Голубой планеты. Согласно расчётам учёных, до конца света осталось всего 8 лет, после чего небесное тело диаметром до 300 метров с вероятностью 1 к 100 столкнётся с земной поверхностью. С помощью расширенной космической симуляции специалисты просчитали величину ущерба от подобного катаклизма, а результаты вычислений оказались поистине устрашающими. Как выяснилось, тело таких размеров сотрёт с лица Земли территорию величиной с Нью-Йорк, площадь которого составляет чуть более 783 квадратных километра. Если человечеству не посчастливится вытянуть один проигрышный билет из ста, то астероид ударит по земной коре уже 29 апреля 2027 года, уверяют эксперты. В ходе симуляции учёные выяснили, что даже прямое попадание ракетой в астероид не сможет полностью уберечь Землю от повреждений. В таком случае он распадётся на массу более мелких объектов, которые из-за гравитации планеты неизменно полетят в её сторону и поразят ещё большую площадь земных просторов.

Количество энергии от столкновения столь громадного тела с Голубой планетой в тысячу раз превысит мощность взрыва от атомной бомбы, взорвавшейся когда-то в Хиросиме. К тому же оперативные данные показывают, что упадёт ли астероид на Землю, астрономы смогут понять лишь за два месяца до возможной катастрофы, а этого времени будет недостаточно чтобы полностью эвакуировать жителей Нью-Йорка или прочих густонаселённых городов, куда он может упасть. Остаётся надеяться, что опасность минует землян, и у учёных будет больше времени, чтобы подготовить колонизацию Марса и Луны на случай подобных сценариев.

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Автор - Александр Соловьёв
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