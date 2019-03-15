И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной

Сегодня, 15:53 \\ Наука / Уфология

Космические открытия последних десятилетий «сделали» инопланетную жизнь реалистичной. Луна Сатурна имеет все элементы для жизни.

Американские ученые сообщили, что в ближайшие годы внеземная жизнь перестанет быть научной фантастикой. Последние исследования Солнечной системы, открытия органических соединений на Марсе указывают на то, что знакомство с пришельцами становится реальным.

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли считают, что в так называемой «обитаемой зоне» существуют более 40 млрд экзопланет, которые имеют подходящую для жизни температуру. Например, вокруг звезды Проксима Центавра существует целый мир планет, которые имеют схожую структуру с Землей.

Сейчас Марс является главным пунктом для поиска пришельцев. Астрофизики уверены, что на планете все-таки существуют живые организмы. На красном объекте уже обнаружили воду под космическими породами. Также в атмосфере нашли газ метан, который таинственным образом меняет свое положение в разное время года.

Ученые считают встречу с инопланетянами неизбежной. Они предполагают, что спутники Юпитера и Сатурна также могут быть местами обитания жизни. Эти замороженные миры имеют огромную гравитацию, которая способна поддерживать существование подо льдами. В 2017 году специалисты довели, что определённые арктические организмы способны выжить в таких условиях. Спутники Европа и Энцелад имеют подводные гидротермальные жерла, где способна возникнуть жизнь.

В 2021 году планируют запуск нового телескопа Джеймса Уэбба, с помощью которого можно будет исследовать отдалённые миры.

Теперь вопрос: «Мы одни?» стал проверяемой гипотезой. Возможно, человечество еще не готово к ответу.

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Автор - Ксения Вишневская
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