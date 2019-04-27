Появление странных «кровавых» Светил и галактик уфологи называют предвестниками Апокалипсиса

Нибиру это сказка из прошлого, но вот появление М81 и М82, трёх безумно красных планет, и затмения спутника Земли Юпитером – вот это реальное испытание для мирового сообщества.

В апреле астрономы попали в заголовки новостей с новостями о том, что они впервые запечатлели изображение чёрной дыры. В несколько миллиардов раз массивнее Солнца чёрная дыра расположена глубоко в сердце галактики M87, которая находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли. Чтобы собрать достаточно данных для создания изображения, потребовалось невероятное усилие с участием восьми радиообсерваторий на шести горах и четырех континентах. Хотя чёрные дыры явно недоступны для большинства астрономов, те, кто имеет доступ к приличному телескопу, могут увидеть M87 в этом месяце. Весна - лучшее время для наблюдения за галактиками, потому что полоса звезд и пыли нашей собственной галактики, Млечного Пути, лежит вдоль края горизонта, что позволяет нам заглядывать вверх и из нашей галактики в более глубокие области пространства. По словам астрономов именно в мае можно будет появление странных «кровавых» Светил и галактик.

Именно эти знамения уфологи называют предвестниками Апокалипсиса, который не только погрузит Землю в хаос и панику, но истребит человечество навсегда. Сообщается, что галактики М81 и М82 будут видны через телескоп. Несомненно астрономы не видят в этом ничего страшного, но исследователи древних пророчеств видят в этом появлении большое испытание. Кроме этого, над Землёй взойдут три «кровавых маяка».

Это будут Марс, Луна и Солнце. Когда они достигнут пиковой точки сближения земляне и увидят необычное знамение, подчёркивают уфологи. Завершающий парад звёзд состоится после «выхода» Юпитера, который, по словам конспирологов, и «станет последним актом кровавого спектакля в небе». Юпитер поднимается около полуночи в начале мая и на пару часов к концу месяца. 19 и 20 мая он находится возле полнолуния.