Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад, выяснили в NASA. 2007 FT3 в 10 раз больше Тунгусского болида.

Таймер смерти запущен. Астрономы сделали сенсационное заявление. В октябре 2019 в нас неизбежно врежется космический объект. Мощность взрыва при столкновении будет сопоставима примерно с 20 тысячами одновременно взорванных ядерных бомб (300-400 мегатонн в тротиловом эквиваленте). В радиусе 6 тысяч километров все живое будут сожжено мгновенно.

Ученые предупреждают, что из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров. И это оптимистичный сценарий, потому что есть вероятность, что кому-то удастся выжить. Сейчас исследователи заняты созданием математической модели грядущего Армагеддона и выяснением примерного процента выживших, после удара 2007 FT3 в Землю.

Многое будет зависеть от точки падения астероида. Тунгусский метеорит не уничтожил всю Центральную Сибирь только потому, что взорвался в воздухе на высоте 80 км. Если бы он все-таки ударил в Землю, люди узнали бы что такое глобальная катастрофа ещё 109 лет назад. Астероид, который врежется в Землю 3 октября 2019 намного опасней.

Последствия падения астероида, уничтожившего динозавров, тоже могли быть намного более серьезными. Он упал возле полуострова Юкатан на мелководье и образовал в Мексиканской заливе кратер Чиксулуб (в переводе с языка майя - демон клещей) глубиной от 506 до 1335 метров. Вода смягчила силу удар, она же частично погасило взрывную волну, но это не спасло динозавров.

Вместе с сухопутными рептилиями исчезли морские ящеры мозазавры и плезиозавры, летающие птерозавры, моллюски и бесчисленное количество видов растений. Всего вымерло 47 % представителей морской фауны и 20% сухопутной. Крупные и средние животные вымерли полностью.

У человечества есть только один шанс на спасение. Если Роскосмос или NASA сумеют скорректировать движение астероида и он упадет в самую глубокую точку океана. Тогда процент выживших может составить десятую часть населения планеты. Им придется выхивать в условиях ядерной зимы. До нее осталось 157 дней.