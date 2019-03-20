Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

Сегодня, 13:11 \\ Наука

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад, выяснили в NASA. 2007 FT3 в 10 раз больше Тунгусского болида.

Таймер смерти запущен. Астрономы сделали сенсационное заявление. В октябре 2019 в нас неизбежно врежется космический объект. Мощность взрыва при столкновении будет сопоставима примерно с 20 тысячами одновременно взорванных ядерных бомб (300-400 мегатонн в тротиловом эквиваленте). В радиусе 6 тысяч километров все живое будут сожжено мгновенно.

Ученые предупреждают, что из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров. И это оптимистичный сценарий, потому что есть вероятность, что кому-то удастся выжить. Сейчас исследователи заняты созданием математической модели грядущего Армагеддона и выяснением примерного процента выживших, после удара 2007 FT3 в Землю.

Многое будет зависеть от точки падения астероида. Тунгусский метеорит не уничтожил всю Центральную Сибирь только потому, что взорвался в воздухе на высоте 80 км. Если бы он все-таки ударил в Землю, люди узнали бы что такое глобальная катастрофа ещё 109 лет назад. Астероид, который врежется в Землю 3 октября 2019 намного опасней.

Последствия падения астероида, уничтожившего динозавров, тоже могли быть намного более серьезными. Он упал возле полуострова Юкатан на мелководье и образовал в Мексиканской заливе кратер Чиксулуб (в переводе с языка майя - демон клещей) глубиной от 506 до 1335 метров. Вода смягчила силу удар, она же частично погасило взрывную волну, но это не спасло динозавров.

Вместе с сухопутными рептилиями исчезли морские ящеры мозазавры и плезиозавры, летающие птерозавры, моллюски и бесчисленное количество видов растений. Всего вымерло 47 % представителей морской фауны и 20% сухопутной. Крупные и средние животные вымерли полностью.

У человечества есть только один шанс на спасение. Если Роскосмос или NASA сумеют скорректировать движение астероида и он упадет в самую глубокую точку океана. Тогда процент выживших может составить десятую часть населения планеты. Им придется выхивать в условиях ядерной зимы. До нее осталось 157 дней.

Поделиться новостью:
Автор - Шура Аш
Главное за неделю

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Учёные: Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть ещё до рождения Земли

Биологические виды на небесных телах появились раньше, чем предполагалось прежде.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

5-камерную новинку от Nokia сравнили с Huawei P30 Pro

Флагман от Huawei уделал Nokia 9 PureView не только по работе камеры, но в плане звука,...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ