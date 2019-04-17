Йети пошли в атаку? Снежный человек впервые напал на людей

Вчера, 16:30 \\ Наука / Уфология

Отец и трое детей, прогуливаясь у подножия Гималайских гор, были вынуждены спасаться бегством от йети. Видео нападения успел заснять сам мужчина. Судя по звукам за кадром, напавшее существо имело достаточно крупные размеры.

Снежные люди, которые постоянно отличались особой осторожностью при встрече с человеком, впервые пошли в атаку. Конспирологи считают, что такое поведение йети настораживает. Согласно теории, уже успевшей набрать вес, те, кого мы называем снежными людьми или бигфутами, на самом деле являются марсианами. В своё время им пришлось покинуть красную планету из-за глобальной катастрофы. В качестве подходящего варианта обитания пришельцы выбрали заснеженные и труднодоступные вершины Гималаев. Насторожило уфологов то, что йети, предположительно, должны взять эту территорию под собственный контроль для будущей колонии.


Из видеоролика, снятого очевидцами, становится понятно, что снежный человек сам напал на людей. Он не преследовал детей и отца, но криками, рычанием и хрустом веток пытался отогнать семью от чего-то важного. Йети не стал прятаться или скрываться, как это происходило при прошлых встречах с человеком. Уфологи заметили, что существо стало спускаться с гор намного чаще, чем раньше. К тому же, бигфуты подошли ближе к человеческим посёлкам.

Конспирологи считают, что в ближайшем будущем люди будут вынуждены оставить в покое Тибет и Гималаи. Остаётся надеяться, что аппетиты пришельцев ограничатся только этой территорией.

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Автор - Антон Словацкий
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