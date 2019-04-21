Йети готовы к войне: Сбежавшие из Марса пришельцы захватывают Гималаи и Тибет

Сегодня, 12:13 \\ Наука / Уфология

Индийские военные нашли цепочку следов огромного размера в Гималайских горах. Все они ведут по направлению к загадочной вершине Кайлас.

Гора Кайлас в Тибете многие годы не даёт покоя конспирологам всего мира. Эта пирамидальная вершина Гималаев, расположенная недалеко от границы Китая с Индией и Непалом, до сих пор остаётся местом, куда не ступала нога человека. Две экспедиции на Кайлас срывались по разным причинам. В 1985 году известный итальянец Месснер отказался от восхождения в последний момент, не объяснив своё решение, а в 2000 году испанских альпинистов не пустила на гору группа буддистов, во главе с Далай-ламой. Многие уфологи считают, что на Кайлас не ступала нога человека, но ноги марсиан топчут её ежедневно.

Следы, которые недавно обнаружили в Гималаях индийские военные, имеют параметры 81 на 38 см. Такие отпечатки на снежном покрове в данном регионе находят далеко не в первый раз. У подножия Кайласа периодически попадаются следы, похожие на следы человека, но более крупного размера. В сказаниях буддистов и индуистов говорится о том, что на Кайласе обитают Боги. Если человек попробует подняться на гору – обязательно погибнет. Советский хирург и мистик Эрнст Мулдашев считал Кайлас искусственной пирамидой, высота которой составляет 6666 метров. О пирамидах в Тибете рассуждал когда-то и известный путешественник Николай Рерих.

Современные уфологи считают, что Кайлас имеет внеземное происхождение. По их мнению, этот пирамидальный космический корабль перевёз на Землю беженцев из Марса. Именно Йети, которых наука считает родственником человека, и есть пришельцы, сбежавшие от апокалипсиса на красной планете.

Конспирологи считают, что внешний вид снежного человека подходит под условия жизни на Марсе. Длинная шерсть помогает держать тепло, так как на планете наблюдаются резкие скачки температуры, а высокий рост обусловлен пониженной марсианской гравитацией. Прибыв в своё время на Землю, пришельцы выбрали сложные Гималаи и Тибет для колонизации, так как сюда сложно добраться обычному человеку, а климат подходит под густую шерсть. Уфологи уверены, что Йети постепенно захватывают этот регион для расселения. Их следы наблюдаются в районах, где раньше подобного не случалось. Эксперты предполагают, что бывшие марсиане давно готовы к войне, но ожидают подходящего момента.

Это может быть мировой военный конфликт, крупная техногенная или природная катастрофа. Любое событие, в котором будут задействованы все государства. Тогда, говорят уфологи, Йети покинут Кайлас и прогонят людей с Гималайских гор.

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Автор - Антон Словацкий
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