Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На фото отчётливо виден силуэт человека. Мнения уфологов разделились между галактическим мега-существом и первой в мире фотографией Бога.

Заграничный специалист по астрофотографии Курт Морган выложил в сеть очередной снимок туманности Слоновий хобот в созвездии Цефея.

Российские уфологи оказались поражены силуэтом длинноволосого «галактического человека», попавшего на фото. Действительно, в кадре отлично различимы голова, торс, плечи и нижняя часть тела, как бы парящая в тумане.

Ростовая фигура «Бога» насчитывает 20 световых лет в длину – титанические величины, даже по меркам Солнечной системы. Официально

Слоновий хобот носит пресное название VDB 142 и состоит в основном из пыли и водородного газа, как полагает наука.

Что интересно, уфологи всего мира не раз и не два выкладывали фото «загадочных существ» в виде галактик и туманностей – находили там лица существующих и неизвестных персонажей, и даже фантастических тварей (драконов, горгулий и прочих).

Но в большинстве случаев это выглядит желанием найти то, что хочется найти, там, где есть. Увидеть желаемое в действительном. В этот же раз соответствующая публикация фотографа вызвали массовый ажиотаж в сети, в том числе и среди специалистов по космологии.

Версии приводятся разные. Например, ряд уфологов и других специалистов считают, что речь идёт о «макро-существах», состоящих из космической материи – созданиях другого измерения, тела которых состоят из звёзд и планет, как наши тела – из клеток и атомов.

Также есть ряд нетрадиционных специалистов, уверенных, что на фото попал лично Бог. И правда, согласно христианским мифам, на небе (то есть, в космосе) есть некая сущность, которая и создала видимый нами мир. Было бы логично предположить, что сама такая сущность будет, мягко говоря, крупнее видимых нами галактик и систем – 20 световых лет подойдут для «роста» создателя Земли.

Было бы логично предположить , что для Бога, если он есть, мы будем не больше песчинки. Также это укладывается в теорию, что «всё есть Бог». И здесь же исключается противоречие разных религиозных культур, утверждающих об одном или нескольких богах.