Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле

Метеорит, упавший на Луну в январе – лишь первый из множества. Уфологи уверены в том, что Нибиру собирается раскрутить Луну длительной метеоритной бомбардировкой для смещения орбиты и удара спутником по Земле.

Во время лунного затмения в январе 2019 года оборудование зафиксировало падение объекта на спутник Земли. Обычный метеорит при очень необычных обстоятельствах. Уфологи считают однозначно: Нибиру.

Коварная планета не прекращает попыток уничтожить людей и Землю. Этому свидетельствуют множественные факты присутствия инопланетян и различные аномальные явления. К счастью, все попытки пришельцев оказались неудачными. На этот раз специалисты считают, что Нибиру собирается поставить огромную жирную точку. Закрыть все вопросы одним ударом – ударом Луной по Земле.

Метеорит, упавший в январе, является лишь первым, «ведущим» - Нибиру пошлет сотни тысяч таких же. Целью этой бомбардировки является раскручивание Луны. Пришельцы прекрасно понимают, что обычными методами изменить траекторию полета спутника не представляется возможным. Ученые проанализировали траекторию полета метеорита: удар по спутнику буду наносить по касательной.

Когда же Луна раскрутится, как центрифуга, то изменится удельный вес, сместится центр тяжести, а также дестабилизируется положение в пространстве. После достижения нужной скорости Нибиру нанесет последний удар особо огромным метеоритом: достаточно большим, чтобы окончательно вывести ее с орбиты, но недостаточно крупным, чтобы расколоть Луну. Под действием земного притяжения спутник обрушится всей своей массой и скорее всего превратит нашу планету в обломки.

Однако, неприятности начнутся задолго до последнего удара. Под действием центробежной силы крутящегося спутника скорее всего будут наблюдаться проблемы магнитных полей. Приливная сила океанов окажется на совершенно новом уровне. Уфологи утверждают, что конец света может наступить и до удара Луной по Земле.

Решительные меры принял Китай: в том же месяце он отправил луноход. Предполагается, что на нем расположен новый вид лучевого оружия – способный испепелять метеориты на подлете. В вопросе защиты помогать Китаю будет Россия – уже разрабатываются планы строительства оборонительной базы на Луне.