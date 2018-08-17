Москалькова пообщела выяснить причину отмены концертов в ряде регионов РФ

Концерты музыкантов, в текстах которых не содержится призывов к экстремизму и опасной идеологии, не должны отменять, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пообещала разобраться, почему по стране прошла волна отмены концертов. Во время всероссийского открытого урока «Права человека» Москалькова сообщила, что обязательно разберётся в произошедшем, поймёт, когда и где отменили концерт. Кроме того, она отметила, что неплохо было бы встретиться и с самими музыкантами, чтобы услышать их позицию.

"Я считаю, что если группа не выступает с пропагандой экстремистских позиций, не занимается разжиганием национальной розни, не выступает с песнями, которые могли бы нанести вред обществу, то, конечно, никакие рамки нельзя ставить", - выразила свою позицию омбудсмен. Москалькова также выступила против отмены выступлений уличных музыкантов.

Напомним, что ранее в ряде российских городов отменили выступления рэперов. В частности, пострадали такие исполнители, как Хаски, Элджей, группы IC3PEAK и «Френдзона». Кроме того, были перенесены декабрьские концерты рэпера GONE.Fludd. Поскольку многие концерты отменили из-за давления активистов, выступающих против негативного влияния «аморальных» текстов на их детей, организаторы в срочном порядке начали повышать возрастной рейтинг мероприятий.