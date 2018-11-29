"Давление со стороны всевозможных органов": GONE.Fludd перенес два концерта

Сегодня, 21:01 \\ Мозаика

Декабрьские концерты рэпера GONE.Fludd в Иркутске и Улан-Удэ перенесены из-за «давления всевозможных органов» на артиста.

В официальном сообществе GONE.Fludd (настоящее имя – Александр Бузе) в соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о переносе концертов. Рэпер выступит в Иркутске и Улан-Удэ уже не в этом году, а весной. Причиной указывается некое давление со стороны органов власти. Как говорится в сообщении, это произошло в то время, когда проходил предыдущий концерт GONE.Fludd в Иркутске в клубе «Дикая лошадь». К концертам потребовали поставить ограничение по возрасту 18+. В объявлении сообщается, что при таких условиях концерты будут перенесены, но никак не отменены. Они состоятся, а все уже приобретенные билеты действительны.

Новая дата концерта в Иркутске – 10 марта, а в Улан-Удэ – 12 марта.

Ранее в России уже были сорваны или отменены концерты Элджея, Хаски, «Френдзоны» и IC3PEAK. В пресс-службе Министерства культуры высказываются против отмены концертов. В Кремле также не одобряют подобные радикальные меры. Прозвучало мнение, что лишение молодежи досуга на музыкальном мероприятии может только укрепить ее протестные настроения.

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Автор - София Волкова
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