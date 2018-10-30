Организаторы концертов устанавливают новые возрастные ограничения для посетителей

Недавно в России отменили множество подростковых концертов. Теперь организаторы в срочном порядке повышают возрастной рейтинг до 18+.

По России прошла волна отмены концертов по инициативе общественных организаций и родительских комитетов, которые посчитали, что артисты пропагандируют аморальный образ жизни и употребление наркотиков, что пагубно сказывается на психике подростков. Так, например, теперь несовершеннолетние не могут попасть на концерты рэпера Элджея и групп The Hatters и IC3PEAK, как передаёт издание Лайф.

Организаторы считают, что повышение возрастного рейтинга поможет снизить число сорванных концертов, ведь как правило, общественники настаивают на отмене мероприятий на основе закона «О защите детей». В частности концертный промоутер агентства «Живой звук» Алексей Довгаль считает, что после недавних скандалов с Хаски, Элджеем и «Френдзоной» правоохранители стали уделять больше внимания возрасту посетителей концертов. Организаторы также отмечают, что просят несовершеннолетних посещать концерты с родителями. Промоутер заявил, что такая мера избавит их от санкций, а детей – от негативного влияния.

Некоторые активисты отрицательно относятся не только к определённой музыке, но и к аниме. Недавно в Дагестане неизвестные сорвали аниме-фестиваль, чтобы защитить своих детей от «разврата».