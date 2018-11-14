Хаски устал "воевать" и отказался от концертов в шести городах

Рэпер не смог перенести запланированные выступления на другие даты до конца 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

В последние несколько недель Дмитрий Кузнецов столкнулся с множеством трудностей, связанных с концертами. Ранее он сообщал о конфликтах с региональными правоохранителями. А всего три дня назад освободился из-под ареста в Краснодаре. Хаски признался, что устал "воевать" с обстоятельствами и недоброжелателями. Да и просто не может договориться с новыми площадками из-за плотного графика последний.

В связи с этим музыкант предупредил жителей шести городов, что не сможет приехать до Нового года. Он отказался от концертов в Вологде, Иваново, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саратове. По словам Хаски, в декабре он ещё успеет выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Напомним, в Краснодаре сорвалось выступление рэпера в одном из ночных клубов. Чтобы не огорчать фанатов, Кузнецов забрался на крышу автомобиля и читал композицию "Ай", пока его не сняла полиция. Оказалось, что импровизированное выступление повредило машине горожанки. Последняя подала заявление. Однако Хаски и его команду удалось компенсировать ущерб и мирно уладить конфликт.