"Пусть это будет уроком": Концерт Элджея отменили в Якутске

Об этом стало известно всего за сутки до выступления. Организаторы объяснили причину такого решения.

Накануне на странице в Instagram, где отдельно публиковались все организационные вопросы относительно грядущего концерта известного российского исполнителя Элджея (настоящие имя Алексей Узенюк) в Якутске, появилась информация о том, что его не будет. Администраторы подтвердили, что отменили выступление. По их словам, хотя была проделана грандиозная работа, все эти усилия могли бы оказаться напрасны.

Дело в том, что сразу после объявления о концерте в рамках тура Notorious Tour (Episode 2) в адрес Элджея стали поступать различные угрозы. Как оказалось, авторы таких заявлений грозились его "избить и убить в Якутске". "Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города", - написали организаторы.

При этом, они уточнили, что причина - это именно угроза физической расправы. По их словам, нельзя угадать, как поведет себя толпа и будет ли возможность в этот момент обеспечить для певца должную безопасность.