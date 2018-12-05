Умер Владислав Федосеев, написавший сценарий «Земли Санникова»

Сегодня, 20:14 \\ Мозаика

Об этом стало известно от Союза кинематографистов Российской Федерации, членом которого был покойный кинодраматург Владислав Федосеев.

 Умер драматург и сценарист Владислав Федосеев, написавший сценарий «Земли Санникова». Картина приключенческого жанра, которая вышла в 1973 году, к 1974-му собрала у экранов 41 миллион зрителей. Владиславу Федосееву была не чужда работа и в других жанрах. Он приложил свою руку к написанию сценариев к разным фильмам: психологически-драматическим, комедийным, детским, вестерну, приключениям. Самые известные работы Федосеева, кроме «Земли Санникова», это сценарии к фильмам «Преподобный Сергий», «А человек играет на трубе», «Легенда древних гор», «Цирк приехал», «Степной король Лир».

Имея образование кинодраматурга ВГИКа, Владислав Федосеев успел за 83 года жизни поработать со студиями «Мосфильм», Одесской киностудией, «Туркменфильмом» и киностудией им. А.Горького. Суммарно в послужном списке умершего сценариста «Земли Санникова» есть 14 полнометражных фильмов и сериалов.

Владислав Федосеев умер вчера, 27 февраля. Его захоронят в Николо-Архангельском крематории, а сама похоронная процессия пройдет 1 марта. Сочувствия семье Федосеева передают Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов.

Ранее стало известно о кончине известного петербургского поэта и прозаика Глеба Горбовского. Он дожил до 87 лет. Также, в этом месяце ушли из жизни политолог Игорь Малашенко и журналист ВГТРК Андрей Попов.

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Автор - София Волкова
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