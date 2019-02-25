После вскрытия названа причина смерти Игоря Малашенко

Полный отчет о вскрытии будет предоставлен через месяц, однако предварительные результаты уже объявлены Высшим судом Андалусии.

После вскрытия названа причина смерти одного из основателей НТВ, политолога Игоря Малашенко. Было установлено, что 64-летний мужчина скончался от асфиксии. Также, специалисты не нашли доказательств криминальных событий, в результате которых мог умереть Малашенко.

Жена Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска уже высказывалась о том, что смерть ее супруга могла стать результатом криминальных разборок. Рынска допускает это, так как покойный супруг не оставил никакой записки. Версию с криминалом обрабатывают сотрудники испанской полиции, так как именно в Испании скончался Малашенко. Возбуждено угловое дело.

Тело Игоря Малашенко обнаружил охранник 25 февраля. Вероятно, политолог планировал свою гибель, так как заранее спрятал паспорт супруги, чтобы та не вылетела в Испанию вслед за ним. Также, он не оповестил ее заранее об отъезде. Супруги планировали оформить временное жительство в Латвии.

Игорь Малашенко принадлежал к числу основателей НТВ, возглавлял РГТРК «Останкино» и телеканал RTVI. Малашенко также был участником штаба Ксении Собчак во время ее предвыборной программы.