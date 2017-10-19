Жителям Казани предлагают отметить Новый год в парке и на катке

Жителям Казани власти города предложили новогоднюю программу проведения праздничной ночи в парках и на катке. В новогоднюю ночь в парке имени Горького состоится «ретро-вечеринка» и дискотека, а на «Черном озере» жители смогут покататься на катке.

На «Черном озере» всю новогоднюю ночь будет работать каток и состоится праздничная вечеринка. Организаторы сообщили о световом шоу, позитивной музыке и памятных сувенирах. Для гостей отыграют ди-джеи и бой курантов все услышат из Спасской башни Казанского Кремля.

В парке имени Горького с 23:00 до 03:00 будет проходить вечеринка с ретро-песнями и рождественской ярмаркой. Там проведут новогоднюю программу, а гости смогут танцевать под песни 80-х и 90-х.

Вечеринка в парке будет бесплатной, а вот за каток на «Черном озере» придется заплатить. Гости со своими коньками смогут кататься бесплатно, аренда обуви для катка будет стоить 150 рублей за час для взрослых и 100 рублей для детей.