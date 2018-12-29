На 88-м году жизни умер поэт и прозаик Глеб Горбовский

Сегодня, 17:53 \\ Общество

Горбовский сочинял стихи с 16-летнего возраста. Был обладателем нескольких литературных премий.

 В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умер поэт и прозаик Глеб Горбовский. На его счету 20 сборников стихотворений, а также несколько сборников с прозой. Самыми известными среди них считаются сборники повестей «Звонок на рассвете» и «Первые проталины».

Семье и друзьям покойного поэта и прозаика Глеба Горбовского уже выразил соболезнования Александр Беглов, временно являющийся губернатором северной столицы. Он отметил, что стихам Горбовского присуща музыкальность, а также в них множество красочных образов. Беглов сказал, что не одно поколение еще будет возвращаться к творческому наследию поэта и прозаика Горбовского, прославившего петербургскую школу поэзии.

 Глеб Горбовский родился и вырос в семье преподавателей русского языка в Санкт-Петербурге (на тот момент – Ленинграде). Воспитывался одной матерью из-за репрессий, в результате которых погиб отец. Печататься Глеб Горбовский начал с 1950 года. Среди его стихотворений также была и детская литература. Прозой заинтересовался в 1974 году. Горбовского наградили орденом «Знак Почета». Также, он был лауреатом двух премий Государственной премии РСФСР им. М. Горького и Царскосельской художественной премии.

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Автор - София Волкова
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