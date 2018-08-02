Названа причина смерти актера Мартынова из «Жестокого романса»

84-летний актер ушел из жизни в стенах своей квартиры. О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.

Как стало известно, актер Мартынов из «Жестокого романса» скончался по причине остановки сердца. Поклонники творчества артиста Юрия Мартынова считают, что мужчине удалось дожить до уважительного возраста, а сердце – проблема старости.

Юрий Мартынов скончался 2 августа. За свою жизнь ему удалось сыграть во множестве фильмах. Мартынов снялся в более чем 120 кинокартинах. В Государственном театре киноактера мужчина проработал более полувека.

Самая большая популярность пришла к Мартынову после съемок в фильмах «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих». Помимо этого, зрители помнят актера благодаря фильмам о неуловимых мстителях и «том самом» Мюнхгаузене.

Где и когда состоится церемония прощания с актером Мартыновым будет известно позже. Также пока не сообщается и том, на каком кладбище он будет погребен. Возможно, что Мартынова могут кремировать. Многие актеры и публичные личности, ушедшие из этой жизни за последнее время, просили себя кремировать. Каковы были пожелания Мартынова – не сообщается.