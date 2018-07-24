Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища. Александру Исакову было 39 лет, он погиб от осложнений, возникших в результате двусторонней пневмонии.

Как рассказала актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко, опубликовавшая информацию в своем Facebook-аккаунте, попрощаться с актером Исаковым из сериала «Счастливы вместе» можно будет в четверг, 26 июля. По словам артистки, в 11:30 на Митинском кладбище начнется церемония прощания.

Помимо этого, Тищенко указала номер банковского счета матери Исакова. Все неравнодушные пользователи и поклонники творчества актера имеют возможность помочь женщине с оплатой похорон сына. Александру Исакову было 39 лет, о его смерти общественность узнала 24 июля. По данным, смерть актера наступила из-за двусторонней пневмонии, которая дала серьезные осложнения.

Актер Исаков многим запомнился благодаря сериалу «Счастливы вместе», где тот сыграл второстепенную, но яркую роль. Он предстал перед зрителями в образе режиссера. Также Исаков снимался в телесериалах «Атлантида» и «Моя любовь». Помимо этого, актер принимал участие в ряде постановок в театре. Его коллеги отмечают «яркость и харизму» Исакова, вспоминая его талант и умение перевоплощаться в роли.