Актер из Сызрани снялся в черно-белой драме "Мешок без дна"

Актер Евгений Ткачук снялся в черно-белой исторической драме "Мешок без дна", которая начала свой прокат в России с 18 января. Об этом объявили в анонсе картины.

Картина снята режиссером Рустамом Хамдамовым по сюжету новеллы "В чаще" авторства Рюноске Акутагавы. Эта работа заслужила Специальный приз жюри "Серебрянный Георгий" по итогам Московского международного кинофестиваля.

В сюжетной основе фильма лежит таинственное убийство знатного юноши в лесной чаще во время правления императора Александра II. Препятствием для расследования являются расхожие версии участников событий.

Евгений Ткачук в течение шести лет играл в сызранском театре, после чего поступил в Российскую академию театрального искусства. На больших экранах он уже появлялся в фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".