Умер журналист ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

Известный журналист ушел из жизни в возрасте 71 года.

Сегодня, 21 февраля умер журналист ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Евгеньевич Попов. Коллеги вспоминают, что Попов всегда помогал своим собратьям по профессии, когда они оказывались в тех опасных краях, в которых приходилось работать ему. Журналист ВГТРК всегда делился своим опытом и знаниями, помогал коллегам адаптироваться в условиях вооруженного конфликта.

Корреспондент Андрей Попов получил образование на журналистском отделении в МГИМО. Является автором диссертации по арабским странам. На счету журналиста Андрея Попова работа на территории Бейрута, когда там развернулась гражданская война. Корреспондент также успел поработать в Ливане, а также во время гражданской войны в Ливии.

Ради профессионального долга Андрей Попов подвергал свою жизнь опасности не единожды. Он успел посетить Иорданию, Йемен и Израиль. Попов хорошо знал историю каждой страны и города, где ему приходилось освещать тяжелые вооруженные конфликты.

Андрею Попову давали комментарии такие известные политические фигуры как Ясир Арафат, Амр Муса, Ицхак Рабин, Беньямин Нетаньяху.

Ранее журналист ВГТРК Андрей Попов предоставлял материалы для «Вести» ФМ. Перед смертью корреспондент работал в Египте. Наследница Попова Анастасия также работает журналистом на ВГТРК.

Ранее в феврале скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский в возрасте 42 лет. Он посвятил 20 лет жизни телевидению.