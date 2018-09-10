Ученые: Бессонница может быть наследственной

Сегодня, 17:18 \\ Здоровье / От редакции

Благодаря новым данным ученые смогут разрабатывать эффективные лекарства, направленные на гены человека, чтобы он быстрее справлялся с последствиями бессонницы.

 Ученые в Центральном госпитале Массачусетса в США заявили, что бессонница может быть наследственной. Они обследовали 450 тыс. человек на предмет выявления участков ДНК, которые уязвимы перед бессонницей. Таких участков было выявлено 57. Ученые выразили надежду, что смогут в будущем изобрести лекарства, индивидуально действующие на человека и участки генов, из-за которых бессонница становится наследственной.

Наследственная бессонница несет в себе не только нестабильный режим, из-за которого человек становится слабым и неработоспособным. Наследственный характер бессонницы скрывает в себе гораздо больше негативных последствий для здоровья. Так, например, такая бессонница чревата болезнью коронарных артерий. Риск заболеть этим недугом при проблемах со сном повышается в два раза. Проблемы с коронарными артериями могут перерасти в сердечную недостаточность или стенокардию. Также, наследственная бессонница – предвестник затяжной депрессии, как утверждают ученые.

 Ученые подсчитали, что наследственный характер бессонницы наблюдается у каждого третьего пациента, который обращается к медикам из-за проблем со сном.

Ранее ученые рассказали, от чего стоит отказаться в вечернее время, чтобы избежать бессонницы. Также, сообщалось о других методах, которые помогут крепко уснуть. Врачи российской столицы объяснили механизм возникновения бессонницы по-своему, и предложили свои методы избавления от нее.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Врачи назвали 4 главных пищевых продукта, способствующих бессоннице

 Многие знают о базовых причинах бессонницы. К таким относятся: психосоциальные стрессы; депрессии; пожилой возраст; напитки, содержащие алкоголь, а также некоторые лекарственные препараты...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Медики рассказали об основных симптомах развивающегося инсульта головного мозга

 Статистика показала, что из года в год, около 450 тысяч человек переносят инсульт. В...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ