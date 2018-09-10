Ученые: Бессонница может быть наследственной

Благодаря новым данным ученые смогут разрабатывать эффективные лекарства, направленные на гены человека, чтобы он быстрее справлялся с последствиями бессонницы.

Ученые в Центральном госпитале Массачусетса в США заявили, что бессонница может быть наследственной. Они обследовали 450 тыс. человек на предмет выявления участков ДНК, которые уязвимы перед бессонницей. Таких участков было выявлено 57. Ученые выразили надежду, что смогут в будущем изобрести лекарства, индивидуально действующие на человека и участки генов, из-за которых бессонница становится наследственной.

Наследственная бессонница несет в себе не только нестабильный режим, из-за которого человек становится слабым и неработоспособным. Наследственный характер бессонницы скрывает в себе гораздо больше негативных последствий для здоровья. Так, например, такая бессонница чревата болезнью коронарных артерий. Риск заболеть этим недугом при проблемах со сном повышается в два раза. Проблемы с коронарными артериями могут перерасти в сердечную недостаточность или стенокардию. Также, наследственная бессонница – предвестник затяжной депрессии, как утверждают ученые.

Ученые подсчитали, что наследственный характер бессонницы наблюдается у каждого третьего пациента, который обращается к медикам из-за проблем со сном.

Ранее ученые рассказали, от чего стоит отказаться в вечернее время, чтобы избежать бессонницы. Также, сообщалось о других методах, которые помогут крепко уснуть. Врачи российской столицы объяснили механизм возникновения бессонницы по-своему, и предложили свои методы избавления от нее.