Врачи назвали 4 главных пищевых продукта, способствующих бессоннице

Многие знают о базовых причинах бессонницы. К таким относятся: психосоциальные стрессы; депрессии; пожилой возраст; напитки, содержащие алкоголь, а также некоторые лекарственные препараты (симпатомиметики, аноректические средства), наркотики и др. Однако не все осведомлены о том, что некоторые продукты питания также способны вызывать бессонницу. Врачи составили рейтинг из четырех пищевых продуктов, которые негативно воздействуют на сон человека.

Во-первых – это разнообразные пряности и острая пища. Есть мнение, что жгучие блюда способны вызывать заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, но это грозит лишь в том случае, если у человека уже имеются заболевания в неострой стадии или же еще не выявленные. В связи с этим остренькое не рекомендуют есть людям с гастритом или язвой, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы. Не маловажным остается факт об изжоге. Сильный прилив крови способен вызвать увеличение выделения желудочного сока, а его излишек забрасывается в пищевод, вызывая неприятное жжение. В свою очередь из-за действия капсаицина - алкалоида, который содержится в различных видах стручкового перца, поглощение жгучих перцев перед сном приводит к росту температуры тела. А как известно, для того чтобы спокойно заснуть, температуру необходимо понизить.

Во-вторых – это мятный чай. Все знакомы с пользой этого продукта. Он обладает успокаивающими свойствами, действующими крайне положительно на нервную систему, однако это работает лишь в дневное время. Употреблять мятный чай перед сном крайне нежелательно, он заставляет тело спящего человека ворочаться во сне. Это происходит из-за того, что мята расслабляет мышцы, которые отделяют желудок от пищевода. В связи с этим желудочный сок может подняться по грудной клетке и попасть в пищевод, что вызывает сильный дискомфорт.

В-третьих – кофе или чай. Традиция пить эти напитки в вечернее время, в семейном кругу знакома многим. Однако оба напитка содержат не малое количество кофеина, который является стимулятором, а его действие на организм человека сохраняется в течении 6 последующих часов.

В-четвертых – это сладости и «пустышки». К таким продуктам относятся многими любимые: чипсы, сухарики, гамбургеры, пончики и снеки. Все перечисленные продукты содержат минимальное количество пищевых волокон, однако имеют в своем составе большое количество жиров и сахара. Последствиями такого питания становиться плохой сон или же его отсутствие.