В ведомстве заявили, что до самого конца эпидемии по всей стране в прежнем режиме будут вести информационно-профилактическую кампанию.

В Роспотребнадзоре сказали, когда вирус гриппа уйдет из России. По словам главы ведомства Анны Поповой, это случится в первые несколько недель апреля. Похожие предположения ранее уже высказывались главой Министерства здравоохранения Вероникой Скворцовой. Там спад эпидемии гриппа ожидают в середине апреля.

В Роспотребнадзоре заявили, что по всей стране будет продолжаться информационная работа с гражданами, чтобы как можно больше людей уберечь от гриппа. Так, ранее звучало заявление о том, что среди населения необходимо распространять правильную информацию: единственным способом избавления от бушующей на данный момент кори является только вакцинация. Это же правило относится и к гриппу.

Вероника Скворцова заявляла ранее, что благодаря вакцинации в России от гриппа умерло в 20 раз меньше людей, чем в 2006 году.

Ранее в Санкт-Петербурге в Научном институте гриппа называли города, где быстрее всего снижается уровень заболеваемости гриппом. Также, врачи напомнили о важности вакцинации от кори. А эксперты Cochrane поставили под сомнение гарантированную эффективность вакцины, лимона и чеснока.