Врачи напомнили россиянам о единственном способе избежать эпидемии кори

Сегодня, 17:31 \\ Здоровье

Единственным правилом, которое необходимо соблюдать, чтобы уберечься от кори, является своевременная вакцинация. Однако это необходимо не только в детстве, но и в старшем возрасте. Роспотребнадзор анонсировал повторную вакцинацию для всех уже привитых граждан.

 Россиянам напомнили о единственном способе избежать эпидемии кори в ходе пресс-конференции НСН. Ирина Фридман, кандидат медицинских наук, рассказала, что в зоне риска заболеваемости корью находятся дети, страдающие аллергией. Вакцинацию для них проводят с длительной подготовкой, в противном случае организм может неправильно отреагировать на вакцину.

Доктор медицинских наук Светлана Рычкова заявила, что в стране вакцинировано от кори уже 95% россиян, однако Роспотребнадзор анонсировал повторную вакцинацию для всех граждан. Сообщается, что госпитализируют тех детей, которые уже прошли вакцинацию. В противном случае медучреждение пришлось бы совсем закрывать, так как началась бы эпидемия кори.

Врачи рассказали россиянам в ходе конференции, что сейчас в России главной задачей является недопущение эпидемии кори. Другого способа избежать ее кроме вакцинации в данный момент не существует. Врачи напоминают, что эпидемии кори, охватившие за последние полгода Украину, Грузию и Молдову произошли по причине сбоя в графике вакцинации. Также, негативную роль в этом сыграл отказ от прививок. Врачи призывают родителей беседовать с врачами, прежде чем отказываться от вакцины для ребенка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отказ от вакцины от кори по причине просто нежелания приниматься не будет.

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Автор - София Волкова
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