Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских технологий, сделала заявление о том, что в мире не существует ни одного средства, которое способно защитить человека от гриппа и ОРВИ. Эксперты утверждают, что ни прививка, ни витамины, ни лимоны, ни чеснок не дают гарантий.

По мнению представителей экспертной организации Cochrane, современную простуду вызывают вирусы, на которые антибиотики не действую вовсе. В 2013 году, эксперты провели исследования, которое показало, что антибиотики неэффективны для преследуемых целей, а распространенное мнение, что витамин С снижает количество заболеваний, является ошибочным. Он лишь облегчает симптомы, но не лечит и не предостерегает от возникновения заболевания.

Ссылаясь на свои исследования, представители организации заявили о том, что эхинацею так же нельзя считать средством для лечения ОРВИ, она годится лишь для профилактики.

А ингаляции паром и вовсе ничего не дают. Исследование, проведенное в 2017 году с привлечением нескольких сотен пациентов, доказало, что действенность этого способа является неоправданной. А вот как раз-таки чеснок является хорошим профилактическим средством. Также нельзя считать средством лечения ингаляции паром: проведенное в 2017 году Cochrane исследование с привлечением нескольких сотен пациентов не подтвердило действенность этого способа. Чеснок эксперты сочли хорошим профилактическим средством, но абсолютно точных данных о его эффективности, подкрепленных клиническими исследованиями, пока нет.