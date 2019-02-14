В России прогнозируют спад эпидемии гриппа через 3 недели

Сегодня, 18:54 \\ Здоровье

Активная заболеваемость гриппом и ОРВИ наблюдалась в период с 11 по 17 февраля.

 В России прогнозируют спад эпидемии гриппа через 3 недели. Такие выводы сделал Научный институт гриппа в Санкт-Петербурге. Там отмечают, что пик заболеваемости приходился на период 11-17 февраля. Были обработаны данные о больных гриппом в 61 городе России. Заболеваемость снизилась на 2,1%.

Больше всего спад эпидемии гриппа и ОРВИ наблюдается в Северо-Кавказском (на 12,2%), Сибирском (на 11,9%), Уральском (на 11,5%), Центральном (на 4,3%) и Дальневосточном (на 2,7%). На этой неделе, как сообщают специалисты НИИ, заболеваемость гриппом в России находится на среднем уровне.

В начале 2019 года во множестве российских городов учебные заведения закрывались в связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Неутешительные данные о заболеваемости отметили в ряде городов: Псков, Сыктывкар, Мурманск, Ставрополь, Волгоград, Ижевск и другие. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Московской области гриппом заболели 60 тыс. человек лишь за прошлую неделю.

В Санкт-Петербурге, как сообщалось ранее, медики решили не принимать от пациентов необоснованные отказы от вакцины от кори. В северной столице хотят прививать всех жителей, и призывают медиков бороться с противниками вакцинации.

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Автор - София Волкова
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