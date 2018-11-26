«Ростелеком» выбрал название для собственной ОС

Роспатент подтвердил получение заявки от «Ростелекома» на регистрацию товарного знака «Аврора».

В прошлом году стало известно, что «Ростелеком» приступил к разработке операционной системы Sailfish. Однако компания решила изменить название ОС и вариант с «Авророй» показался им наиболее оптимальным. По мнению разработчика, подобное название легко запомнить, более этого, оно звучит энергично и позитивно.

Алексей Сычёв, заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов Федерального института промышленной собственности Роспатента, рассказал, что к ним в самом деле поступила заявка от «Ростелекома» на регистрацию товарных знаков «Аврора». Пока заявки только приняты на рассмотрение по результатам формальной экспертизы. Сейчас заявку проверяют на соответствия требованиям, установленным законодательством.

В том случае, если Роспатент откажет «Ростелекому», компания направит заявки на регистрацию других названий, запасные варианты у неё уже имеются.

Согласно заявленным характеристикам, ОС от «Ростелекома» поддерживает все стандартные функции, а также защищает корпоративную электронную почту, мессенджеры и информационные системы. Подобные технологии позволят создать полностью локализованный в России смартфон, оснащённый современными функциями, над созданием которого, к слову, также уже трудятся в «Ростелекоме». Также компания намерена представить специальную модель для чиновников с улучшенной защитой.