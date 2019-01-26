"Напомнил о правилах": Онищенко отреагировал на рейтинг смартфонов с мощным излучением

Некогда главный врач РФ Геннадий Онищенко высказал свое мнение в отношении рейтинга телефонов с наивысшим уровнем радиоактивных волн, список был опубликован немецким изданием Statista. Он сказал о том, что влияние смартфонов на здоровье человека давно доказано.

Онищенко сделал акцент на том, что воздействие смартфонов на развитие онкологии является общеизвестным фактом, это является объективными данными. Также ученые решил напомнить, что еще в 2003 году были выпущены санитарные правила, в которых была прописана норма работы с гаджетом для школьников, эта норма не превышает сорок пять минут в день.

Напомним, что некоторое время назад был опубликован данный рейтинг немецким изданием Statista. В данном списке оказались смартфоны от таких известных фирм как Apple, Xiaomi, OnePlus. В общей сложности вошло около шестнадцати наиболее опасных в плане излучения устройств. Известно, что на первом месте списка оказался сартфон Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого достигает 1,75 ватта. Следом за этой моделью идут такие как OnePlus 5T и Xiaomi Mi Max 3, на седьмом месте оказался iPhone 7.

Также стоит отметить тот факт, что излучение от смартфонов вредит памяти подрастающего поколения. К подобному выводу пришли научные исследователи из Швейцарии. Ученые проверили около 700 подростков, оказалось, что излишнее использование смартфонов плохо влияет на образную память. При этом электромагнитные волны сильнее воздействовали на тех, кто привык держать смартфон у правого уха.