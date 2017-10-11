«Ростелеком» выпустит собственный смартфон

Компания «Ростелеком» начала разрабатывать собственный смартфон, для этого она уже приобрела мобильную ОС SailFish OS. Об этом сообщил президент государственного оператора Михаил Осеевский.

Как сообщается, уже в скором времени пользователи могут увидеть новый смартфон, выпущенный компанией «Ростелеком». По словам Осеевского, разработчики уже готовятся приступить к созданию нового гаджета.

Все разработки будут проходить в рамках программы «Цифровая экономика». На данный момент «Ростелеком» приобрел мобильную операционную систему SailFish OS.

Михаил Осеевский пояснил, что смартфон будет предоставлять основные функции, необходимые современному пользователю. В него внедрят функции звонков, почтовый ящик, возможность обмениваться документами и популярный сервис «облачного хранилища».

Точные даты и подробные характеристики о телефоне пока не сообщаются. Как указал Осеевский, о подробностях пока «рано говорить». По мнению экспертов, смартфон будет соответствовать новым технологиям и поможет пользователям осуществлять работу в сферах бизнеса и госуслуг.