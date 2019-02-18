Космическая станция с искусственной гравитацией получит спонсирование в размере 300 миллиардов долларов

Космическая станция будет перевалочным пунктом для астронавтов и основана на чертежах немецкого учёного Вернера фон Брауна.

Идея использования центробежной силы для создания искусственной гравитации возникла ещё в 1903 году, и современные учёные считают, что время пришло это использовать для постройки космической станции. Первые полные чертежи и механизм работы такой станции были описаны учёным из нацистской Германии Вернером фон Брауном. Стало известно, что его чертежи лягут в основу нового проекта, который в случае утверждения получит спонсирование правительства США в размере 300 миллиардов долларов. Кстати, на постройку МКС ушло вдвое меньше денег.

Новый проект берёт за основу расчёты фон Брауна, согласно которым оптимальным диаметром для такой космической станции будет 250 футов (примерно 76 метров, что на 23 метра уступает МКС). Однако, технология шагнула вперёд и новые конструкторы вычислили оптимальный размер для станции – 1600 футов (488 метров). Назначение такой станции весьма прозрачное – перевалочный пункт для астронавтов, что объясняет данное проекту название Gateway (с англ. – врата, проход).

Но как это будет работать? Ответ на данный вопрос, на самом деле, предоставил ещё великий русский учёный Константин Циолковский, описав работу центробежной силы. Иными словами, если построить космическую станцию, по своему строению напоминающую велосипедный диск со спицами, то при вращении колеса все объекты будут притягиваться из центра к внешней стороне колеса. Именно эту идею развивал и сбежавший в США фон Браун, в дальнейшем оказав огромное влияние на последующее развитие космических технологий (именно он руководил высадкой Нила Армстронга на Луну).

Что же до станции, то в ближайшие дни она должна получить официальное одобрение от правительства США, после чего будет немедленно начат подбор специалистов и кропотливая разработка технологий постройки. Предварительные расчёты позволяют говорить примерно о 30 годах постройки станции.