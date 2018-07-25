Новая технология Music: Not Impossible позволит слушать музыку через кожу

Сегодня, 08:47 \\ Техника и технологии

Авторы устройства работают в компании американского кинопродюсера Мика Эбелинга. Они создали гаджет, который позволит слушать музыку через кожу. Технология получила название Music: Not Impossible, сообщает издание OAnews.

 Знаменитый голливудский продюсер Мик Эбелинг отметил, что, прежде всего, его разработка важна для глухих людей, которые не могут слушать музыку традиционным способом. С помощью новой технологии неслышащие люди смогут расширить свои возможности.

 Сообщается, что в комплект входят два браслета с батарейным питанием, две полосы на лодыжки и жгут. Последний проходит по спине и плечам. Он взаимодействует со звуковой системой конкретного помещения. В результате этого взаимодействия жгут посылает к датчикам на коже специальные электрические импульсы. Причем различные электрические импульсы соответствуют определенным музыкальным трекам.

 Известно, что кожа может обнаруживать лишь диапазон от 10 Гц до 1000 Гц, тогда как уши гораздо восприимчивее. Они в состоянии фиксировать частоту до 20 000 Гц. Однако устройство основано на другой особенности человеческой кожи: она довольно чувствительна к изменениям интенсивности и амплитуды. По предварительным данным, коммерческую версию проекта разработчики планируют выпустить уже в следующем году.

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Автор - Евгения Чернобаб
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