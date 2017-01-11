"Ростелеком" покупает разработчика Sailfish

"Ростелеком" покупает 75% доли разработчиков новой операционной системы для мобильных устройств - Sailfish. О заключенной сделке объявила пресс-служба госкомпании.

Речь идет о компаниях "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон", контрольные пакеты которых находятся во владении Григория Березкина. Сотрудники первого предприятия трудятся над созданием Sailfish Mobile OS Rus. А "Вотрон" владеет большинством акций финского учреждения Jolla, которое является оригинальным создателем Sailfish, а также собственной линейки персональных устройств. Стоимость продажи сохраняется в секрете.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщает, что мобильная ОС поможет создать качественный корпоративный смартфон со всеми современными функциями. Он подчеркнул, что уникальной особенностью Sailfish является возможность полной локализации в России.