"Ростелеком" выпустит для чиновников смартфоны с улучшенной защитой

Проект планируют реализовать в 2019 году за счет государственного бюджета. 2 августа об этом на пресс-конференции рассказал руководитель компании Михаил Осеевский.

По его словам, разработка телефонов для чиновников с улучшенной защитой уже ведется с правительством России. Профильные ведомства подготавливают необходимые документы и подали заявку в бюджет. Представитель "Ростелекома" не стал называть сумму, которую компания просит от государства на создание смартфонов для представителей власти.

Михаил Осеевский отметил, что в Кабинете министров уже определили количество устройств, которое необходимо выпустить для нужд чиновников. Он намекнул, что производители не будут браться за контракт при объеме менее десятков тысяч единиц. Глава "Ростелекома" добавил, что возможен выход двух разновидностей правительственных смартфонов, которые будут отличатся степенью защищенности информации.